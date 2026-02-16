„Wenn ich gewollt hätte, wäre ich geflohen“: Galuschko erklärte, warum er gerade beim Grenzübertritt festgenommen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ehemalige Energieminister Herman Haluschtschenko erklärte zu seiner Festnahme an der Grenze, dass er nicht die Absicht gehabt habe, zu fliehen, und dass der Zweck seiner Reise ein Treffen mit seinen Kindern gewesen sei.

Dies berichtet die Zeitung NV unter Berufung auf ihren eigenen Korrespondenten.

„Hören Sie, wir alle sehen in den Nachrichten, dass jemand illegal ins Ausland gereist ist oder bei dem Versuch, dies zu tun, gefasst wurde. Glauben Sie wirklich, dass ich, wenn ich fliehen wollte, mit meinem Reisepass in den Zug gestiegen wäre? Wenn ich fliehen wollte, wäre ich geflohen. Aber sicherlich nicht auf diese Weise“, sagte er.

Haluschko bezeichnete seine Festnahme als Element politischen Drucks, äußerte sich jedoch nicht dazu, wer dahinterstecken könnte.

Der ehemalige Beamte fügte hinzu, dass er sich nicht vor den Ermittlungen versteckt habe und die Vorwürfe der Nationalen Antikorruptionsbehörde und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft zurückweise und zum Zeitpunkt der Planung seiner Auslandsreise keinerlei Verdacht geäußert habe.