Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Angriffe trafen Gebiete, in denen sich die Streitkräfte des Gegners konzentrierten, sowie einen Kommunikationsknotenpunkt und einen Kontrollpunkt.

Das ukrainische Militär hat neue Angriffe auf russische Aggressoren in den vorübergehend besetzten Gebieten (VBG) durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Montag, dem 16. Februar, mit.

So wurde heute Nacht in der Nähe der Ortschaft Kalinowka (VOT der Region Saporischschja) ein Gebiet getroffen, in dem sich feindliche Streitkräfte konzentrierten.

Gestern, am 15. Februar, wurde in der Nähe von Novopawlowka (vorübergehend besetzte Gebiete der Region Donezk) eine Kommunikationszentrale des Feindes angegriffen.

In der Nähe der Ortschaft Berezowe (TOT Dnipropetrowsker Region) haben unsere Soldaten einen Schlag gegen die Konzentration der feindlichen Streitkräfte ausgeführt.

Im Gebiet der Ortschaft Zatishok (TOT der Region Donezk) wurde die Kommandozentrale der Besatzer getroffen.

„Die Verluste des Feindes und das Ausmaß der verursachten Schäden werden noch ermittelt“, fügte der Generalstab hinzu.

Zur Erinnerung: Am 15. Februar haben die Verteidigungskräfte den Ölterminal Tamanneftegaz in der Nähe der Siedlung Wolna im Krasnodar-Krai der Russischen Föderation und den Flugabwehrraketen- und Geschützkomplex Pantsir-S1 auf der Krim getroffen.

Zuvor hatte der Generalstab den Angriff auf eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Ukhta bestätigt.