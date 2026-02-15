Selenskyj hat letzte Woche die Hauptziele der Russischen Föderation benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Innerhalb einer Woche hat Russland etwa 1300 Drohnen und 50 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Im Laufe der Woche haben die Russen etwa 1300 Angriffsdrohnen und 50 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Darüber hinaus setzten die Angreifer mehr als 1200 gelenkte Fliegerbomben (korrigierbare Fliegerbomben) ein. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Er wies darauf hin, dass fast alle Raketen in dieser Woche ballistisch waren.

Laut Selenskyj sei das Hauptziel der russischen Angriffe nach wie vor die Energieversorgung.

„Die Russen kombinieren ihre Angriffe bewusst so, dass sie unsere Stromerzeugung, Umspannwerke und das Netz zerstören. Viele Angriffe galten der zivilen Infrastruktur. Unsere Soldaten schießen einen Großteil der Raketen ab, aber leider nicht alle“, schrieb der Präsident.

