Russische Streitkräfte haben einen Angriff mit präzisionsgelenkten Flugzeugbomben auf eine Siedlung in der Region Saporischschja durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Angriff wurden Mehrfamilienhäuser und Privathäuser beschädigt, Zivilisten wurden verletzt.

Russische Truppen haben mit gelenkten Fliegerbomben einen Angriff auf die Ortschaft Zarechnoye im Bezirk Saporischschja durchgeführt. Zwei Personen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Saporischschja, Ivan Fedorow, am Sonntag, dem 15. Februar, mit.

„Zwei Frauen wurden bei einem feindlichen Angriff auf den Bezirk Saporischschja verletzt. Die Russen griffen Zaritschnoje mit Lenkbomben an. Durch den Angriff wurden Mehrfamilienhäuser und Privathäuser beschädigt, es kam zu einem Brand“, erklärte Fedorow.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung präzisierte, dass eine 69-jährige und eine 52-jährige Frau verletzt wurden. Derzeit erhalten sie die erforderliche medizinische Versorgung.

Zuvor hatte Schahed in Saporischschja ein Privathaus angegriffen. Dabei wurden drei Personen verletzt.