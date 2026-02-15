Ein Teil von Odessa und Tschornomorsk waren aufgrund eines Stromausfalls ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 14. Februar waren aufgrund eines Stromausfalls kritische Infrastruktureinrichtungen und ein Teil der Verbraucher in Tschornomorsk und Odessa vorübergehend ohne Strom.

Dies teilte der Vorsitzende der Regionalverwaltung von Odessa, Oleg Kipper, mit.

Er wies darauf hin, dass die Energieversorger vor Ort im Einsatz sind und versuchen, die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Bis zur Stabilisierung der Lage wurden die kritischen Infrastruktureinrichtungen auf Notstromversorgung durch Generatoren umgestellt.

In Tschornomorsk wird die Wasserversorgung nach einem Zeitplan erfolgen. In Odessa, insbesondere in den Bezirken Kyjiwskyj, Primorskyj und Hadzhibey, wurde eine Wasserlieferung organisiert – die Standorte werden unter dem Link veröffentlicht.