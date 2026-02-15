In Russland wird über einen massiven Angriff ukrainischer Drohnen berichtet, unter anderem auf Moskau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Moskau wurden 13 Drohnen abgeschossen, in der Region Brjansk über 120. Der Betrieb des Flughafens Domodedowo wurde vorübergehend eingeschränkt.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin meldete am Sonntagnachmittag 13 abgeschossene Drohnen, die auf Moskau zuflogen, der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomaz, meldete einen Angriff von 120 Drohnen auf die Region.

Quelle: Sergej Sobjanin, Bürgermeister von Moskau, Alexander Bogomaz, Gouverneur der Region Brjansk, Agentur „RIA Novosti“, russisches Verteidigungsministerium

Details: Um ca. 15:00 Uhr Kiewer Zeit meldete Sobjanin die erste abgeschossene Drohne, die in Richtung Moskau flog. Um 16:25 Uhr gab er bereits 13 abgeschossene Drohnen bekannt. Am Ort des Absturzes seien Spezialisten der Rettungsdienste im Einsatz, fügte der Moskauer Bürgermeister hinzu.

RIA Novosti berichtet, dass am Flughafen Domodedowo vorübergehende Beschränkungen für die An- und Abflüge von Flugzeugen eingeführt wurden, diese jedoch später wieder aufgehoben wurden.

Der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomaz, erklärte, dass die Region seit dem frühen Morgen massiven Angriffen durch UAVs ausgesetzt sei und bereits 120 Drohnen zerstört worden seien.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass zwischen 9:00 und 13:00 Uhr Moskauer Zeit (8:00-12:00 Uhr Kiewer Zeit) die russische Luftabwehr 102 ukrainische Flugdrohnen vom Typ Flugzeug über dem Gebiet von Brjansk und Tschernihiw zerstört habe.00 Uhr Kiewer Zeit) 102 ukrainische Fluggeräte vom Typ Drohne über den Gebieten der Regionen Brjansk, Kaluga, Tula und Moskau zerstört habe, darunter drei, die in Richtung Moskau flogen.