Kiew steht aufgrund russischer Angriffe kurz vor einer Katastrophe – Klitschko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kiew steht aufgrund massiver russischer Beschüsse in den letzten zwei Monaten am Rande einer Katastrophe.

Dies erklärte der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, gegenüber der Financial Times.

Er erklärte gegenüber der Financial Times, dass die anhaltenden russischen Luftangriffe auf kritische Infrastruktur in den letzten zwei Monaten „Kiew an den Rand einer Katastrophe gebracht haben“.

„Die Frage nach der Zukunft unseres Landes – ob wir als unabhängiges Land überleben werden oder nicht – ist derzeit noch offen“, erklärte der ehemalige Boxweltmeister, der nun Bürgermeister ist.

Die 3,5 Millionen Einwohner der Hauptstadt erleben den härtesten Winter seit Beginn der groß angelegten Invasion Moskaus. Die Temperaturen sind unter minus 20 Grad gefallen, und Kiew ist von einer dicken Schicht aus Eis und Schnee bedeckt. Russland hat die Notlage der Stadtbewohner noch verschärft, indem es Hunderte von Raketen und Drohnen gleichzeitig abgefeuert hat, was zu massiven Ausfällen der Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung geführt hat.

Die Bombardierungen richteten sich gegen drei große Kraftwerke, von denen die zentrale Heizung Kiews abhängt, sowie gegen andere Energieanlagen im ganzen Land.