Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurde wegen der Annahme einer Bestechung in Höhe von 34.000 US-Dollar festgenommen: Er hatte ein System zur Erlangung von Zahlungsaufschüben organisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurde am 6. Mai bei der Entgegennahme von 34.000 US-Dollar festgenommen: Er und sein Komplize, ein Unternehmer, hatten ein System zur Scheineinstellung von Männern organisiert, um einen Aufschub der Mobilmachung zu erwirken.

Quelle: : Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko

Zitat: „Die rechtswidrigen Aktivitäten eines aktiven Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes der Ukraine und seines Komplizen, eines Unternehmers, wurden aufgedeckt und unterbunden; diese hatten ein System der Scheinanstellung von Männern organisiert, um eine Mobilisierungsaufschiebung zu erwirken.

Der Preis für solche „Dienstleistungen“ betrug 8.500 US-Dollar pro Person. Für dieses Geld wurden die Männer nur „auf dem Papier“ als Mitarbeiter des Unternehmens registriert – ohne tatsächliche Arbeitsleistung oder Anwesenheit am Arbeitsplatz.“

Details: : Die Strafverfolgungsbehörden deckten das System auf, nachdem sich einer der potenziellen „Kunden“ an die Behörden gewandt hatte.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurde direkt beim Erhalt von 34.000 US-Dollar festgenommen.

Derzeit wird über die Erhebung des Verdachts gegen ihn und die Wahl einer Sicherungsmaßnahme entschieden.

Weitere an dem Betrug beteiligte Personen werden ermittelt.