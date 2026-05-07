Alles wegen des Iran: „Ukrposhta“ hat die Transportpreise erstmals an die Kraftstoffkosten gekoppelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Daten zum Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff werden aus offiziellen Quellen bezogen. „Ukrposhta“ hat zwei große Verträge über den Transport von Postsendungen per Lkw innerhalb der Ukraine unterzeichnet. Das Gesamtvolumen der Ausschreibungen belief sich auf 1,56 Milliarden Hrywnja. Das Hauptmerkmal der neuen Verträge besteht darin, dass die Kosten für die Dienstleistungen nun offiziell von den Preisen für Dieselkraftstoff abhängen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Nashe Groshi“.