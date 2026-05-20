Die Regierung hat den Mechanismus zur Neuberechnung der Kosten für Wärme und Wasser in Notfällen präzisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat den Mechanismus zur Neuberechnung der Kosten für Wärme und Warmwasser in Fällen präzisiert, in denen die Dienstleistungen aufgrund russischer Angriffe von minderer Qualität waren.

Dies teilten die Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sowie der stellvertretende Ministerpräsident für den Wiederaufbau der Ukraine, Olexij Kuleba, mit

„Es geht in erster Linie um Situationen, in denen die Menschen aufgrund von Angriffen auf die Energie- oder Kommunalinfrastruktur ohne Heizung oder Warmwasser waren oder Dienstleistungen von unzureichender Qualität erhielten“, erklärte die Regierungschefin.

Der derzeitige Mechanismus wurde für Friedenszeiten konzipiert und berücksichtigte nicht die Realitäten des Krieges, in denen Angriffe auf die Energie- und Kommunalinfrastruktur sich direkt auf die Qualität der Grundversorgungsleistungen für die Menschen auswirken.

„Daher hat das Ministerium für Entwicklung Änderungen vorbereitet, die es ermöglichen, zusätzliche Nachberechnungen für die Verbraucher durchzuführen und die finanzielle Belastung in Fällen, in denen die Dienstleistungen aufgrund der Folgen russischer Angriffe tatsächlich nicht der erforderlichen Qualität entsprachen, erheblich zu verringern“, erklärte Kuleba.

Insbesondere ermöglicht der Regierungsbeschluss zusätzliche Nachberechnungen für Verbraucher in Kiew für den Monat Januar 2026 nach massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Hauptstadt.

Gleichzeitig sehen die Änderungen die Möglichkeit für die lokalen Behörden vor, Versorgungsunternehmen zu unterstützen, die unter Notfallbedingungen arbeiteten und ohne eigenes Verschulden keine angemessene Dienstleistungsqualität gewährleisten konnten.

„Dies ist eine Entscheidung zum Schutz der Verbraucherrechte, zu einer gerechten Abrechnungspraxis und zur Anpassung des Systems der Wohnungs- und Kommunalversorgung an die realen Bedingungen in Kriegszeiten“, betonte der Minister.