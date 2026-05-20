In Pryluky ist die Zahl der Opfer des Raketenangriffs der Russischen Föderation erneut gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei dem russischen Angriff kamen vier Menschen ums Leben – zwei Männer, eine Frau und ein 15-jähriger Junge. 30 Menschen wurden verletzt.

Bei dem gestrigen russischen Raketenangriff auf Pryluky in der Oblast Tschernihiw kamen vier Menschen ums Leben, 30 wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Wjatscheslaw Tschaus, am Mittwoch, dem 20. Mai, auf Telegram mit.

„Vier Menschen sind ums Leben gekommen – zwei Männer, eine Frau und ein 15-jähriger Junge. 30 Menschen wurden verletzt. Beschädigt wurden Unternehmen, Einkaufszentren, Geschäfte, Apotheken, Bildungseinrichtungen, Wohnungen und Häuser“, schrieb er.

Darüber hinaus gab es Angriffe russischer „Geranien“ Drohnen auf die Öl und Gasinfrastruktur in den Bezirken Pryluky und Nizhyn.

Laut Chaus traf heute Morgen eine russische Drohne einen Erholungskomplex in der Gemeinde Baturyn. Es gibt Schäden, das Feuer am Ort des Einschlags wurde gelöscht. Eine Person wurde verletzt. Ein PKW wurde zerstört.

Zudem kam es in den Grenzorten aufgrund von Angriffen durch Drohnen zu Bränden. In Tschernihiw wurden zwei Fahrzeuge beschädigt.

Eine russische FPV-Drohne traf das Gebiet einer Forstverwaltung im Bezirk Snivsk. Ein Treffer wurde auf eine Kommunikationseinrichtung verzeichnet. In einem Dorf der Gemeinde Semenivka wurde infolge eines „Lanzet“-Angriffs ein ehemaliges Sägewerk beschädigt.

Zur Erinnerung: Am Morgen des 19. Mai haben die Russen einen ballistischen Raketenangriff auf das Zentrum von Pryluky verübt. Es wurde von drei Toten und mehr als 20 Verletzten berichtet.