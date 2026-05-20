Der Dollar stagniert, während der Euro nachgibt: Aktuelle Wechselkurse bei Banken und Wechselstuben am 20. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo finden Sie heute die günstigsten Konditionen für den Kauf von Devisen? Die Währungsschwankungen in der Ukraine haben am Morgen des 20. Mai eine neue Richtung eingeschlagen. Während der Bargeld-Dollar seine Position hält, haben die führenden Finanzinstitute des Landes zusammen mit den Wechselstuben den Eurokurs nach unten korrigiert.

Welche neuen Preise Oschtschadbank, PrivatBank und „Pumb“ an den Schaltern und in den mobilen Apps ausgegeben haben – lesen Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.