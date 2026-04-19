Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Über das Geld der Oschtadbank, das sich noch auf ungarischem Gebiet befindet, wird der ukrainische Präsident bereits mit dem neuen ungarischen Regierungschef sprechen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass Ungarn unter dem neuen Ministerpräsidenten das Geld zurückgeben wird, das bei der Festnahme der Geldtransporterfahrer der Oschtschadbank gestohlen wurde. Dies erklärte er während eines Interviews im Rahmen einer Fernsehsendung am Sonntag, dem 19. April.

„Wir möchten das Geld zurückhaben. Man hat uns einen Teil des Geldes weggenommen“, bemerkte Selenskyj.

Er wies darauf hin, dass diese Frage bereits mit dem Vorsitzenden der ungarischen Partei Tisza, Péter Mályar, erörtert werde, dessen politische Kraft die meisten Sitze im ungarischen Parlament erhalten habe.

„Wir werden bereits mit Mádjár sprechen. Ich denke, dass sie es zurückgeben müssen. Dieses Geld hat Orban einfach gestohlen“, sagte Selenskyj.

Zur Erinnerung: Die Geldtransporter der Oschchadbank, die von Ungarn unrechtmäßig festgehalten wurden, wurden an Vertreter der Staatsbank übergeben. Dabei wurde ein Teil der Ausrüstung in den Fahrzeugen beschädigt. Gleichzeitig verbleiben die unrechtmäßig beschlagnahmten Gelder in Höhe von 40 Millionen Dollar und 35 Millionen Euro sowie 9 kg Bankgold weiterhin in Ungarn.