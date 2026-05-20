„Wohltäter“ wurden im Zusammenhang mit einem Betrugssystem zur Wehrdienstvermeidung entlarvt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wurde dokumentiert, wie die Verdächtigen Wehrpflichtigen für 16.000 Dollar verschiedene Möglichkeiten zur Wehrdienstverweigerung anboten.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat in der Region Kiew ein System zur illegalen Wehrdienstvermeidung und zur Schleusung von Männern ins Ausland zerschlagen. Dies teilte die Pressestelle des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Mittwoch, dem 20. Mai, mit.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge waren die Organisatoren des Netzwerks zwei Leiter lokaler Wohltätigkeitsstiftungen und ihr Komplize – ein Einwohner von Kiew, der Kunden akquirierte.

Den Verdächtigen wurden den Wehrpflichtigen „Dienstleistungen“ für 16.000 US-Dollar angeboten: eine Scheinanstellung in Unternehmen der kritischen Infrastruktur mit Erhalt eines Aufschubs oder die illegale Überführung über die Grenze außerhalb der Grenzübergänge.

Für den Grenzübertritt war geplant, „Führer“ in den Grenzregionen hinzuzuziehen, die die Gegend gut kennen.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen drei Beteiligte des Netzwerks fest, als diese einen Teil der Gelder von einem Kunden entgegennahmen.

Den Verdächtigen wurde der Verdacht der Schleusung von Personen über die Staatsgrenze gemäß § 332 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs der Ukraine mitgeteilt.

Die Ermittlungen dauern an, alle beteiligten Personen werden ermittelt.