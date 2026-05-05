In der Region Kiew wurde der Drahtzieher eines Netzwerks aufgedeckt, das Männer ins Ausland schmuggelte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Kosten für solche „Dienstleistungen“ beliefen sich auf 23.000 Dollar pro Person; es wurden mindestens fünf Fälle der Organisation solcher „Transfers“ festgestellt.

Ein Einwohner der Region Kiew hatte ein System zur illegalen Ausreise von Männern im wehrpflichtigen Alter ins Ausland aufgebaut, um deren Einberufung während des Kriegsrechts zu umgehen. Dies teilte die Abteilung für strategische Ermittlungen der Nationalpolizei der Ukraine mit.

„Der Täter versicherte den ‚Kunden‘ (Anm. d. Red.), über korrupte Verbindungen zu verfügen und eine ungehinderte Ausreise über kontrollierte Grenzabschnitte in Richtung der Republik Moldau organisieren zu können.

Die Kosten für solche „Dienstleistungen“ beliefen sich auf 23.000 Dollar pro Person. Im Laufe der Ermittlungen wurden mindestens fünf Fälle der Organisation solcher „Transfers“ festgestellt, heißt es in der Mitteilung.

Die Ermittler nahmen den Geschäftsmann gemäß Art. 208 der Strafprozessordnung der Ukraine fest.

Die Strafverfolgungsbehörden führten eine Reihe von genehmigten Durchsuchungen auch im Gebiet der Hauptstadt durch.

Derzeit wurde dem Organisator des illegalen Kanals der Verdacht der illegalen Beförderung von Personen über die Staatsgrenze der Ukraine (Abs. 3 von Art. 332 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) mitgeteilt. Gegen ihn wurde eine Sicherungsmaßnahme verhängt.

Zudem wird der Kreis der beteiligten Personen sowie möglicher Komplizen ermittelt.

Dem Festgenommenen droht im Falle einer gerichtlichen Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu neun Jahren.

Zur Erinnerung: In Charkiw wurde ein illegaler „Reservierungsmechanismus“ für 70 Männer aufgedeckt. Das System wurde von zwei Direktoren eines privaten Unternehmens koordiniert.