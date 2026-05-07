In der Ukraine wird die Beschlagnahmung der Vermögenswerte des ehemaligen Ministerpräsidenten Asarow eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Auch der Sohn des flüchtigen Ministerpräsidenten ist von den Sanktionen betroffen Gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten der Ukraine, Mykola Asarow, und seinen Sohn Olexij Asarow werden die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen verhängt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung des Justizministeriums.