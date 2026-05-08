„Fernwirksame Sanktionen“: Selenskyj bestätigte den Angriff auf eine Ölförderanlage in Jaroslawl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben einen Angriff auf eine Ölförderanlage in Jaroslawl, Russische Föderation, durchgeführt. Selenskyj bestätigte den Einsatz von „Fernangriffen“.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Streitkräfte „Fernangriffe“ auf eine Ölförderanlage im russischen Jaroslawl durchgeführt haben.

Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Jaroslawl, mehr als 700 Kilometer von der Staatsgrenze der Ukraine entfernt. Eine Anlage der Ölindustrie, die für die Finanzierung des russischen Krieges von großer Bedeutung war.“

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Details: : Der Präsident dankte den Streitkräften der Ukraine und dem Geheimdienst „für diesen Akt der Gerechtigkeit“.

„Die ukrainischen Langstrecken-Raketenangriffe wurden als Reaktion auf die russischen Angriffe auf unsere Städte und Dörfer fortgesetzt. Russland muss sich für echten Frieden entscheiden, und nur starker Druck wird dies gewährleisten“, erklärte Selenskyj.

Was zuvor geschah: Am Freitag, dem 8. Mai, waren in der russischen Stadt Jaroslawl Explosionen zu hören, woraufhin auf dem Gelände einer Ölraffinerie ein Brand ausbrach. Darüber hinaus wurden Moskau und Rostow angegriffen.