Die Nationalbank der Ukraine hat die Gründe für die Verstaatlichung der „Sense Bank“ genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nationalbank hat den Skandal „aufgeschlüsselt“ Die „Sense Bank“ wurde aufgrund einer Gefährdung der Finanzstabilität und der Unfähigkeit der unter Sanktionen stehenden Aktionäre, das Kapital des Instituts aufrechtzuerhalten, verstaatlicht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung der Nationalbank der Ukraine.