Die russischen Raketen, die Kiew angegriffen haben, enthielten über 100 Bauteile aus dem Westen – FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden die russischen Marschflugkörper, die bei dem tödlichen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag zum Einsatz kamen, in diesem Jahr unter Verwendung westlicher Bauteile hergestellt.

Dies berichtet die Financial Times.

Auf Fotos der Trümmer der Raketen, die auf ein Wohnhaus in Kiew stürzten und dabei mindestens 24 Menschen töteten, sind Teile der Rakete Ch-101 zu erkennen – einer der modernsten russischen Marschflugkörper.

Die Aufnahmen wurden von ukrainischen Beamten, einem unabhängigen Experten und der FT untersucht.

Wladyslaw Wlasjuk, der oberste ukrainische Beamte für Sanktionsfragen, teilte der FT mit, dass alle Ch-101-Marschflugkörper, die in Kiew einschlugen und von ukrainischen Experten untersucht wurden – einschließlich desjenigen, der ein Wohnhaus in der Hauptstadt traf –, im zweiten Quartal 2026 hergestellt worden seien.

Nach Angaben der Zeitung enthielt die Rakete über 100 Komponenten westlicher Herkunft.

Die Ch-101-Rakete, die mit derjenigen identisch ist, die ein Wohnhaus getroffen hat und nach dem Angriff am 20. Januar untersucht wurde, enthielt Mikrochips amerikanischer Marken wie Texas Instruments, AMD und Kyocera AVX sowie der deutschen Harting Technology Group und der niederländischen Nexperia.

Einige Teile wiesen Seriennummern auf, die darauf hindeuteten, dass sie in den Jahren 2024 und 2025 hergestellt worden waren – lange nach der Verhängung der Sanktionen. In den Trümmern vom Januar wurden zudem mehrere Komponenten chinesischer und taiwanesischer Herkunft gefunden.