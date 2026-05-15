Die russischen Raketen, die Kiew angegriffen haben, enthielten über 100 Bauteile aus dem Westen – FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden die russischen Marschflugkörper, die bei dem tödlichen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag zum Einsatz kamen, in diesem Jahr unter Verwendung westlicher Bauteile hergestellt.
Dies berichtet die Financial Times.
Auf Fotos der Trümmer der Raketen, die auf ein Wohnhaus in Kiew stürzten und dabei mindestens 24 Menschen töteten, sind Teile der Rakete Ch-101 zu erkennen – einer der modernsten russischen Marschflugkörper.
Die Aufnahmen wurden von ukrainischen Beamten, einem unabhängigen Experten und der FT untersucht.
Wladyslaw Wlasjuk, der oberste ukrainische Beamte für Sanktionsfragen, teilte der FT mit, dass alle Ch-101-Marschflugkörper, die in Kiew einschlugen und von ukrainischen Experten untersucht wurden – einschließlich desjenigen, der ein Wohnhaus in der Hauptstadt traf –, im zweiten Quartal 2026 hergestellt worden seien.
Nach Angaben der Zeitung enthielt die Rakete über 100 Komponenten westlicher Herkunft.
Die Ch-101-Rakete, die mit derjenigen identisch ist, die ein Wohnhaus getroffen hat und nach dem Angriff am 20. Januar untersucht wurde, enthielt Mikrochips amerikanischer Marken wie Texas Instruments, AMD und Kyocera AVX sowie der deutschen Harting Technology Group und der niederländischen Nexperia.
Einige Teile wiesen Seriennummern auf, die darauf hindeuteten, dass sie in den Jahren 2024 und 2025 hergestellt worden waren – lange nach der Verhängung der Sanktionen. In den Trümmern vom Januar wurden zudem mehrere Komponenten chinesischer und taiwanesischer Herkunft gefunden.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“