Schmyhal traf sich mit dem finnischen Ministerpräsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Finnland und die Ukraine sind sich einig, dass die Energieversorgung eine Frage der nationalen Sicherheit ist.

Der ukrainische Energieminister traf im Rahmen seines Besuchs in Finnland mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo zusammen. Dies teilte er am 6. Mai auf Telegram mit.

„Heute sind wir in Helsinki tätig. Ich freue mich über das Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo. Finnland und die Ukraine sind sich einig, dass die Energieversorgung eine Frage der nationalen Sicherheit ist“, erklärte Schmyhal.

Er fügte hinzu, dass er Finnland für die Bereitschaft gedankt habe, Ausrüstung aus einem stillgelegten Heizkraftwerk zu übergeben.

„Ich habe über die Schäden im Energiesektor berichtet, die durch massive russische Angriffe verursacht wurden, sowie über die Pläne zum Wiederaufbau und die Notwendigkeit, Ausrüstungsreserven zu schaffen. Wir haben konkrete Schritte besprochen, die wir zum Wiederaufbau und zur Entwicklung eines dezentralen Energiesystems unternehmen. Wir schätzen die praktische Unterstützung Finnlands für den ukrainischen Energiesektor sehr. Aus Finnland sind 71 humanitäre Hilfslieferungen mit einem Gesamtgewicht von 689,3 Tonnen eingetroffen. Er bedankte sich zudem für die Teilnahme Finnlands an den Veranstaltungen zum 40. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl und für die außerordentlich bedeutende Unterstützung, die die Regierung und die Bevölkerung Finnlands den Ukrainern im Verlauf dieses umfassenden Krieges zukommen lassen“, erklärte Schmyhal.

Zur Erinnerung: Finnland hat sich bereit erklärt, 300 Millionen Dollar für die Verteidigungshilfe an die Ukraine bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung der Luftabwehr liegen wird.

Zuvor hatte Finnland zugestimmt, der Ukraine ein 32. Hilfspaket in Form von militärischer Ausrüstung zur Verfügung zu stellen.