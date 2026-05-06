Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ukrainische Geheimdienst verfügt über Dokumente, die belegen, dass Russland die Förderung und den Abtransport wertvoller Rohstoffe aus den vorübergehend besetzten Gebieten im Süden der Ukraine plant. Es handelt sich dabei um mindestens 18 Lagerstätten.

Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

„Es ist geplant, geologische Erkundungen durchzuführen sowie die rasche Förderung und den Abtransport wertvoller Rohstoffe aus mindestens 18 Lagerstätten vorzunehmen, und zwar von Titan, Lithium, Tantal, Niob, Zirkon, Molybdän und Graphit“, erklärte er.

Selenskyj versicherte, dass Russland in den besetzten südlichen Gebieten dieselben Prozesse der Plünderung und Deindustrialisierung vorbereitet, die es zuvor im besetzten Donbass durchgeführt habe.

Unabhängig davon bereitet die russische Seite nach Geheimdienstinformationen die weitere Beschlagnahmung und den Abtransport der diesjährigen Getreideernte vor. Die Ukraine bereitet sich darauf vor, diesen Plänen entgegenzuwirken.