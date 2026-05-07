Rekordtemperaturen und Gewitterregen: Wo es heute bis zu +29 °C warm wird und wo mit Niederschlägen zu rechnen ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In einer der Regionen könnte sich das Wetter verschlechtern, dennoch bleibt es warm Heute, am 7. Mai, bleibt es in der Ukraine ungewöhnlich heiß. In einigen Regionen werden die Temperaturen bis zu +29 Grad erreichen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Meteorologin Natalka Didenko.

Das Wetter in der Ukraine

Ihren Angaben zufolge ist die Ukraine derzeit das heißeste Land Europas. Im Laufe des Tages werden die Lufttemperaturen zwischen +22 und +28 Grad liegen.

Für den Großteil des Landes wird trockenes und klares Wetter ohne Niederschläge vorhergesagt. Lediglich in den westlichen Regionen sind Regenfälle mit Gewittern möglich, während es im restlichen Gebiet trocken bleibt.

In den westlichen Regionen wird zudem starker Südwestwind erwartet, der stellenweise Sturmstärke erreichen kann.

Nach Angaben des Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrums wird es heute in den südlichen Regionen am kühlsten sein – bis zu +24 Grad.

In den nördlichen, zentralen und einigen östlichen Regionen steigen die Tagestemperaturen auf bis zu +29 Grad.

Foto: Wetterkarte für die Ukraine am 7. Mai (facebook.com/UkrHMC)

Das Wetter in Kiew

In der Hauptstadt wird heute kein Niederschlag erwartet, die Höchsttemperatur liegt bei etwa +25 Grad, der Wind weht böig.

Wie geht es mit dem Wetter weiter?

Laut der Vorhersage von Didenko wird die Zahl der Regenfälle mit Gewittern in nächster Zeit zunehmen, während die Lufttemperatur sinken wird. Gleichzeitig bleibt es im östlichen Teil des Landes weiterhin sehr warm.