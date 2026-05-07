Russland hat die Ukraine mit über hundert Drohnen angegriffen; 92 konnten abgeschossen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 7. Mai haben die ukrainischen Luftabwehrkräfte 92 von 102 russischen Drohnen abgeschossen; der Angriff dauert an.

Seit dem Abend des 6. Mai haben die russischen Invasoren 102 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert; 92 davon konnten abgeschossen werden, doch acht Drohnen trafen ihr Ziel.

Quelle: : Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram

Wörtliches Zitat der Luftstreitkräfte: „Bis 8:00 Uhr wurden von der Luftabwehr 92 feindliche UAVs vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ sowie Drohnen anderer Typen im Norden und Osten des Landes abgeschossen bzw. neutralisiert. Es wurden 8 Treffer von Angriffs-UAVs an 6 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 4 Orten registriert.“

Details: : Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Stand 8 Uhr morgens am 7. Mai dauert der Angriff an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen.