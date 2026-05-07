Generalstab: Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb der letzten 24 Stunden 890 russische Soldaten ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste an Personal des Gegners beliefen sich in den vier Jahren des Krieges auf über 1 Million 338 Tausend Personen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 890 russische Angreifer unschädlich gemacht. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit

Die Gesamtverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 07.05.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

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Zudem wurde bekannt, dass die Ölverarbeitung in Russland aufgrund ständiger Drohnenangriffe auf Raffinerien und Öllager auf den niedrigsten Stand seit 17 Jahren gesunken ist.