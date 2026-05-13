McDonald’s könnte nach Charkiw zurückkehren: Buffett führt Gespräche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Restaurantkette ist seit Beginn des umfassenden Krieges in der Stadt nicht mehr vertreten. Der amerikanische Unternehmer und Philanthrop Howard Graham Buffett beteiligt sich an Verhandlungen über eine mögliche Rückkehr der Restaurantkette McDonald’s nach Charkiw.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Leiters der Regionalverwaltung von Charkiw, Oleg Synehubov.