Seit Anfang des Jahres wurden in Charkiw mehr Geschäfte eröffnet als geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadtbehörden versichern, dass sie versuchen, alle möglichen Ressourcen für die Rückkehr der Wirtschaft nach Charkiw zu sammeln.

Im Zeitraum von Januar bis August 2024 wurden in Charkiw offiziell 8510 natürliche Personen als Unternehmer registriert, was mehr ist als die Zahl derer, die ihre Tätigkeit eingestellt haben. Dies berichtet die Stadtverwaltung von Charkiw auf ihrem Telegram-Kanal am Montag, den 9. September.

Seit Anfang 2024 bis August haben in der Stadt 8510 natürliche Personen-Unternehmer ein Geschäft angemeldet, und 6980 natürliche Personen-Unternehmer haben ihre Tätigkeit eingestellt. Weitere 598 Einzelunternehmer verlegten ihr Geschäft und änderten ihre Steueradresse in ein anderes Gebiet oder eine andere Gebietskörperschaft.

Außerdem änderten sie ihre Steueradresse und zogen nach Charkiw 599 Physische Person-Unternehmer hauptsächlich aus den enteigneten Gebieten in diesem Zeitraum.

Am 1. September waren in Charkiw 199 400 natürliche Personen als Unternehmer registriert.

Die Abteilung für Verwaltungsdienste und Verbrauchermarkt stellte fest, dass die Stadtverwaltung versucht, alle möglichen Ressourcen für die Rückkehr der Unternehmen nach Charkiw zu sammeln.

