Betrug mit Nahrungsergänzungsmitteln: Betrüger forderten Geld von älteren Menschen

Die Angreifer schickten Rentnern Pakete mit Nahrungsergänzungsmitteln, die die Opfer nicht bestellt hatten. Danach riefen sie an und verlangten, sich als medizinisches Personal oder Beamte auszugeben, um die Ware zu einem überhöhten Preis zu bezahlen.

In der Ukraine wurden 13 Mitglieder einer kriminellen Organisation enttarnt, die unter dem Deckmantel des Verkaufs von biologisch aktiven Nahrungsergänzungsmitteln (BAA) Geld von Rentnern verlangten und angezeigt wurden. Sie operierten in mehreren Regionen der Ukraine. Dies berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts am Freitag, den 7. Februar.

Den Ermittlungen zufolge organisierten Bewohner der Region Dnipropetrowsk Callcenter, die ältere Menschen täuschten. Die Angreifer schickten ihnen Pakete mit Nahrungsergänzungsmitteln, die die Opfer nicht bestellt hatten. Danach riefen sie an und verlangten, als medizinisches Personal oder Beamte ausgegeben, die Bezahlung der Waren zu einem überhöhten Preis.

Wenn die Rentner sich weigerten, wurden sie mit Geldstrafen, Strafverfahren, Beschlagnahmung von Eigentum oder Sperrung ihrer Rentenkarten eingeschüchtert. Unter psychologischem Druck überwiesen die Opfer das Geld.

Bei Durchsuchungen in den Regionen Poltawa, Dnipropetrowsk, Charkiw und Kiew wurden Hunderte von Packungen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Bargeld im Wert von mehr als 300.000 Dollar, Computer, Telefone und Unterlagen mit Anweisungen für die Betrüger beschlagnahmt.

Neun Verdächtige wurden festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

