Die Unternehmen im Westen, Süden und Osten der Ukraine bewerteten das Geschäftsumfeld als gut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrainische Unternehmen in den Regionen Lwiw, Dnipro, Odessa und Charkiw haben den Mangel an Personal als ein wesentliches Hindernis für ihre Geschäftstätigkeit bezeichnet.

Dies geht aus einer von der European Business Association (EBA) durchgeführten Umfrage hervor.

„Darüber hinaus können nach Ansicht der Unternehmer in den Regionen eine Kriegsrisikoversicherung, die Erhaltung und Wiederherstellung der Infrastruktur, die Verringerung der Belastung der Lohnsumme und andere Maßnahmen das Geschäftsumfeld verbessern“, so die EBA.

Abgesehen von der Region Lwiw berichten die übrigen Regionen von Schwierigkeiten bei ihren Geschäften, die auf einen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung zurückzuführen sind.

Was die Region Lwiw betrifft, so arbeiten 74% der Befragten derzeit in vollem Umfang, während 26% mit Einschränkungen arbeiten.

Die Situation in der Oblast Dnipropetrowska hat sich etwas verbessert: 56% der Unternehmer sagen, dass die Geschäftsbedingungen in der Region schwierig sind, während 44% sie als zufriedenstellend bezeichnen.

In der Region Odessa ist die Zahl der Unternehmer, die das Geschäftsumfeld für schwierig halten, von 75% im Jahr 2024 auf heute 61% gesunken, und 39% der Befragten halten es für zufriedenstellend. 44% der Unternehmen sind in der Region uneingeschränkt tätig, während 56% mit einigen Einschränkungen arbeiten.

Wie erwartet, werden die schlechtesten Bewertungen des Geschäftsklimas in der Region Charkiw vorgenommen.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

89% der ukrainischen Unternehmer nannten das Ende des Krieges als eine wichtige Voraussetzung für die Geschäftsentwicklung, gefolgt von Steuersenkungen.