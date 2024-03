PIN-UP und Forbes Ukraine starten ein Zuschussprogramm für Unternehmen in der ersten Reihe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

An dem Projekt können Unternehmer teilnehmen, die in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Luhansk, Mykolajiw, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw registriert sind oder dort arbeiten.

„Einander in schwierigen Zeiten zu helfen, sollte nicht nur ein Slogan sein, sondern auch eine persönliche Haltung. Wir sind uns bewusst, wie schwierig es ist, während des Krieges Geschäfte zu machen, vor allem in Regionen, die nahe an den Kämpfen liegen. Wir wollen unsere kollektive gemeinsame Unterstützung und unsere vereinte Stärke beim Aufbau eines wirtschaftlich erfolgreichen Landes zeigen“, sagt Igor Zotko, Eigentümer von PIN-UP Ukraine.

Im Finale wird die Jury 15 Gewinner auswählen und unter ihnen einen Bargeldfonds von 5000000 Hrywnja verteilen. Die Teilnehmer können Zuschüsse von 200.000, 300.000 oder 500.000 Hrywnja erhalten.

„Für den schwächsten Teil der ukrainischen Wirtschaft – Kleinst- und Kleinunternehmen in den Grenzregionen – sind Personalmangel, logistische Probleme, Stromausfälle und die Gefahr von russischem Granatenbeschuss lauter als irgendwo sonst in der Ukraine. Sie sind gezwungen, zwischen diesen Problemen zu manövrieren, um zu überleben und ihre Arbeit fortzusetzen. Ohne Unterstützung ist das schwierig und manchmal unmöglich. Wir müssen den kleinen Unternehmen an vorderster Front unter die Arme greifen, damit sie nach dem Sieg zu den Unternehmen gehören, die dafür sorgen, dass sich die Ukraine erholt und floriert“, kommentierte Vladimir Fedorin, Gründungsredakteur von Forbes Ukraine.