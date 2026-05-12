Die Ukraine und die USA bereiten im Rahmen des „Drone Deal“ ein neues Verteidigungsabkommen vor, CBS News

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Derzeit nehmen etwa 20 Länder an den Sicherheitsverhandlungen teil. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vorbereitung neuer internationaler Sicherheitsabkommen angekündigt. Einer der Schwerpunkte könnte der „Drone Deal“ zwischen der Ukraine und den USA über die gemeinsame Produktion von Drohnen und Verteidigungstechnologien sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht von CBS News.