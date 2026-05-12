In Cherson wurden bei einem Angriff der Russischen Föderation drei Zivilisten verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russische Armee griff Ortschaften in der Region mit Artillerie, Raketen, Mörsern und Drohnen an.

Russische Truppen griffen im Laufe des Tages Ortschaften in der Region Cherson mit Artillerie, Mörsern und Drohnen an. Bei dem Beschuss wurden drei Zivilisten verletzt. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft am 12. Mai mit.

Insbesondere beschossen die Angreifer in der Nacht Cherson mit Artillerie – dabei wurde ein Mann verletzt. Ein weiterer Mann und eine Frau erlitten im Regionalzentrum Verletzungen infolge des Einsatzes eines unbemannten Fluggeräts durch den Feind.

Darüber hinaus wurden Ein- und Mehrfamilienhäuser, ein Universitätsgebäude sowie Fahrzeuge beschädigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Staatsanwälte und Ermittler der Polizei derzeit alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die von russischen Militärangehörigen begangenen Kriegsverbrechen zu dokumentieren.