Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Offizier des russischen Ermittlungskomitees ist in der russischen Stadt Belgorod eliminiert worden. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Montag, den 1. Januar mit.

„Bavovna“ in Belgorod hat die Reihen der Offiziere der rassistischen Streitkräfte ausgedünnt. Infolge eines Angriffs auf russische Militäreinrichtungen am 30. Dezember 2023 wurde der 27-jährige russische Oberleutnant Mikhail Konopitsyn eliminiert“, heißt es in dem Bericht.

Es ist bekannt, dass er im November 2023 nach Belgorod geschickt wurde, um in der militärischen Ermittlungsabteilung des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation zu arbeiten. Davor kämpfte Konopitsyn als Kommandeur eines Zuges von Panzerabwehrraketen gegen die Ukraine.

Wie in der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes in Erinnerung gerufen, stellte die russische Armee aufgrund der Verluste im Krieg gegen die Ukraine einen akuten Mangel an Nachwuchsoffizieren fest und ordnete an, die Ausbildung von Leutnants zu beschleunigen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Belgorod am 30. Dezember unter Beschuss geriet. Insgesamt wurden 24 Russen getötet und weitere 107 verwundet. Im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation gab man zu, dass Menschen durch die Arbeit der russischen Luftabwehr starben.

Später erklärte das Ministerium von Sergej Schoigu, es habe mit dem Angriff auf Charkiw „Rache für Belgorod“ genommen.