Nachrichten vom 11. Mai: Änderungen am Gesetzentwurf zur „OLX-Steuer“, Analyse großer Bargeldtransaktionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zur „OLX-Steuer“: Zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs Nr. 15111-d über die Besteuerung von Einkünften aus digitalen Plattformen haben die Abgeordneten über 3.500 Änderungsanträge eingereicht, von denen der zuständige Ausschuss 34 unterstützt hat.

Zur staatlichen Finanzaufsichtsbehörde: Die staatliche Finanzaufsichtsbehörde der Ukraine beginnt damit, große Bargeldtransaktionen, die zum Erwerb von teuren Immobilien, Luxusautos usw. verwendet werden, gesondert zu analysieren.

Zum ehemaligen Leiter des Staatlichen Arzneimittel- und Drogenkontrolldienstes: Die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung hat eine Anklageschrift gegen den ehemaligen Leiter des Staatlichen Arzneimittel- und Drogenkontrolldienstes, Roman Isaienko, an das Gericht weitergeleitet, dem vorgeworfen wird, unrichtige Angaben gemacht zu haben.

Der Beamte hat in seinen jährlichen Erklärungen für die Jahre 2022–2024 keine Angaben zu einem Wohnhaus in der Region Kiew gemacht

Zu Kusum Healthcare: Nach Abschluss der Prüfung hat die staatliche Arzneimittelbehörde vorgeschlagen, einem der größten Arzneimittelhersteller der Ukraine, Kusum Healthcare, die Erteilung eines Zertifikats über die Einhaltung der Anforderungen der guten Herstellungspraxis (GMP) zu verweigern.

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