Die Ukraine wird gemeinsam mit Deutschland das Programm „Brave Germany“ ins Leben rufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Programm „Brave Germany“ soll Start-ups im Verteidigungsbereich und neue Militärtechnologien fördern. Die Verteidigungsminister der Ukraine und Deutschlands, Mykhailo Fedorow und Boris Pistorius, unterzeichneten in Kiew ein Dokument über den Start des gemeinsamen Programms „Brave Germany“ zur Entwicklung von Verteidigungstechnologien.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrinform.