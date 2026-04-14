Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es handelt sich um ein historisches Gebäude, das sich seit Jahren in einem baufälligen Zustand befindet und nach und nach verfällt.

Ein Teil des Tarakanow-Forts in der Region Riwne ist eingestürzt. Dies teilte Andrej Schwatscho, Dozent an der Nationalen Universität für Bauwesen und Architektur in Kiew, auf Facebook mit.

„Einsturz eines Teils der zentralen Kaserne des Dubno-Forts (im Volksmund: Tarakanow-Fort). Die Fotos wurden am 13.04.2026 aufgenommen“, schrieb er.

Außerdem veröffentlichte Schwatsko Fotos, auf denen die Zerstörung eines Teils des Gebäudes zu sehen ist.

Die Festung liegt am Fluss Ikva, drei Kilometer von der Stadt Dubno in der Oblast Riwne entfernt. Der Name leitet sich vom Dorf Tarakanow ab, das sich in der Nähe der Anlage befindet. Weitere Bezeichnungen sind Dubno-Festung und Neue Dubno-Festung. Das Objekt befindet sich seit langem in einem baufälligen Zustand. Dennoch wird es häufig von Touristen und Extremsportlern besucht.

Die Festung Tarakanow ist ein architektonisches Denkmal aus dem 19. Jahrhundert. Die Anlage steht im Bestand des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Https://www.facebook.com/reel/836894095420592/&show_text=false&width=476&t=0

Zur Erinnerung: Die Besatzer haben das „Aushängeschild“ von Alushta – die weiße Rotunde an der Uferpromenade – zerstört. Der Abbau der Säulen erfolgte angeblich aufgrund ihres „baufälligen Zustands“.

Russland hat ein Bauwerk von historischer Bedeutung in der Region Charkiw zerstört