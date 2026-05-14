„Silpo“ beabsichtigt, die Supermarktkette „Arsen“ zu erwerben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die ukrainische Kartellbehörde wird fünf Anträge der Silpo-Food GmbH auf Übernahme der Kontrolle über Immobilien und Ausrüstung prüfen, die der Eurotek-Unternehmensgruppe gehören.

Die ukrainische Kartellbehörde wird fünf Anträge der „Silpo-Food“ GmbH auf Übernahme der Kontrolle über Immobilien und Ausrüstung prüfen, die der Unternehmensgruppe „Eurotek“ gehören.

Dies geht aus der Tagesordnung der Sitzung der Regulierungsbehörde am Donnerstag, dem 14. Mai, hervor.

Wie die Publikation Zaxid.net berichtete, bestätigte die Unternehmensgruppe „Eurotek“ am Vortag die Schließung all ihrer Geschäfte in der Ukraine: der Ketten „Arsen“, „Fresh“, „Soyuz“ und „Kvartal“. Der letzte Arbeitstag ist für den 31. Mai vorgesehen.

„Wir haben dafür gesorgt, dass die besten Marktteilnehmer der Ukraine unsere Standorte übernehmen“, versicherte der Eigentümer von „Eurotek“, Mykhailo Veselskyj, in Antwort auf eine Anfrage der Publikation Zaxid.net.

Die „Eurotek“-Gruppe ist seit 1995 auf dem Markt tätig und vereint die Supermarktketten „Arsen“, „Fresh“, „Soyuz“ und „Kvartal“, deren operative Leitung von der Firma „Alliance Market“ wahrgenommen wird.

Die Kette „Arsen“ konzentriert sich hauptsächlich auf Lemberg und verfügt dort über etwa sechs Filialen sowie jeweils zwei Standorte in Iwano-Frankiwsk und Riwne.

„Sojuz“ (14 Filialen) und „Kvartal“ (23 Discounter) waren als regionale Ketten tätig (Tschernihiw, Pryluky, Slavutytsch, Schytomyr, Berditschiw und Kiew).

Die Kette „Fresh“ betrieb neun Supermärkte in Krywyj Rih, Cherson und Riwne.

Nach Angaben von YouControl beliefen sich die Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2025 auf 3 Mrd. Hrywnja. Das Unternehmen arbeitete jedoch mit Verlust.