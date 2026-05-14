Es wurde bekannt, wie die Luftabwehr den massiven Angriff der Russischen Föderation abgewehrt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Luftstreitkräfte haben insgesamt 731 Luftangriffsmittel erfasst und abgewehrt – darunter 56 Raketen und 675 Drohnen.

Die Luftabwehrkräfte haben 41 Raketen und 652 Drohnen neutralisiert, mit denen die russischen Angreifer die Ukraine seit dem Abend des 13. Mai attackiert haben. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram mit.

Nach einem massiven Drohnenangriff am 13. Mai (fast 800 unbemannte Fluggeräte) setzten die Russen ihren Angriff fort und führten einen kombinierten Schlag gegen die Ukraine mit Kampfdrohnen sowie luft- und bodengestützten Raketen durch.

Das Hauptziel des Angriffs war Kiew.

Die Funktechnischen Truppen der Luftstreitkräfte haben insgesamt 731 Luftangriffsmittel erfasst und verfolgt – 56 Raketen und 675 unbemannte Fluggeräte:

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis Donnerstag, 14. Mai, um 8:00 Uhr 693 Ziele abgeschossen bzw. neutralisiert – darunter 41 Raketen und 652 Drohnen:

Gleichzeitig wurden 15 Raketentreffer und 23 Einschläge von Angriffsdrohnen an 24 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 18 Orten registriert.

Der Angriff dauert an, mehrere neue Gruppen von Angriffsdrohnen sind in den Luftraum der Ukraine eingedrungen.

Wie wir bereits zuvor berichteten, führte Russland in der Nacht zum Donnerstag, dem 14. Mai, einen weiteren massiven Angriff auf Kiew durch.

Ich möchte hinzufügen, dass die Russen am Donnerstagmorgen, dem 14. Mai, einen zweiten kombinierten Angriff mit ballistischen Raketen und Drohnen auf Kiew durchgeführt haben.

Die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation auf die Region Kiew sind nun bekannt