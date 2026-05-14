Die Zahl der Verletzten in Kiew ist auf 31 gestiegen, darunter befindet sich ein Kind – laut dem Staatlichen Katastrophenschutzdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge des russischen Angriffs in Kiew wurden 31 Menschen verletzt, eine Person kam ums Leben. In mehreren Stadtteilen dauern die Rettungsarbeiten an.

Stand 7:30 Uhr morgens wurden in Kiew infolge eines kombinierten russischen Angriffs 31 Menschen verletzt.

Quelle: : Pawlo Petrow, Sprecher des Katastrophenschutzes von Kiew, im Rahmen der Nachrichtensendung

Zitat von Petrow: „Um 7:30 Uhr waren 31 Personen verletzt, darunter ein Kind, und eine Person ist ums Leben gekommen.“

Details: : Im Bezirk Darnytsia konnten 27 Personen gerettet werden.

Nach Angaben der Rettungskräfte könnten sich unter den Trümmern des beschädigten Gebäudes noch Menschen befinden.

„Derzeit dauern die Aufräumarbeiten in den Bezirken Obolonskyj, Darnytskyj und Holosiivskyj an“, fasste Petrow zusammen.

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