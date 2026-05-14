Die Ukraine unter massivem Beschuss durch Drohnen und Raketen: Was ist über den nächtlichen Angriff der Russischen Föderation bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Feind versucht, den massiven Angriff auf die Ukraine fortzusetzen. In der Nacht zum 14. Mai greifen russische Invasoren die Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen an. In einigen Städten waren bereits Explosionen zu hören.

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