In der Ukraine ist die Nachfrage nach Dieselautos zurückgegangen: die beliebtesten Modelle im April

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im April 2026 wurden 5.000 Fahrzeuge mit Dieselmotoren in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen, was einem Rückgang von 12 % gegenüber April 2025 entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Davon waren 1.200 Neuwagen (+2 %) und 3.800 Gebrauchtwagen, die aus dem Ausland importiert wurden (-16 %).

Zu den Top-5-Modellen der neuen Diesel-Pkw gehörten:

RENAULT Duster – 404 Stück;

VOLKSWAGEN Touareg – 107 Stück;

VOLKSWAGEN Tiguan – 84 Stück;

SKODA Kodiaq – 70 Stück;

TOYOTA Land Cruiser Prado – 58 Stück

Top 5 der importierten gebrauchten Diesel-Fahrzeuge:

RENAULT Megane – 303 Stück;

NISSAN Qashqai – 279 Stück;

SKODA Octavia – 251 Stück;

VOLKSWAGEN Passat – 203 Stück;

HYUNDAI Santa Fe – 159 Stück