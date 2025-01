Die Nachfrage nach Dieselautos ist in der Ukraine im Laufe des Jahres gesunken: beliebte Modelle des Jahres 2024

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Jahr 2024 kamen 73 Tausend Autos mit Dieselmotor zur ukrainischen Autoflotte hinzu, das sind 14% weniger als im Vorjahr, berichtet UkrAwtoProm. 17,8 Tausend Einheiten an Neuwagen (+28%) und 55,2 Tausend Einheiten an aus dem Ausland importierten Gebrauchtwagen (-22%) wurden der Flotte hinzugefügt. auf dem Markt für neue Personenkraftwagen entfielen somit 25,6% der Verkäufe auf Dieselfahrzeuge, gegenüber 22,8% im Jahr 2023. Bei den importierten Gebrauchtwagen lag der Anteil der Dieselfahrzeuge bei 24,8%, gegenüber 30% im Jahr zuvor.

Die Top 5 der neuen Diesel-Pkw-Modelle waren: RENAULT Duster – 5246 Einheiten; VOLKSWAGEN Touareg – 1217 Einheiten; TOYOTA Hilux – 1072 Einheiten; PEUGEOT Landtrek – 826 Einheiten; SKODA Kodiaq – 774 Einheiten. Die Top 5 der importierten Diesel-Gebrauchtwagen waren: RENAULT Megane – 5021 Einheiten; SKODA Octavia – 774 Einheiten.sKODA Octavia – 3924 Einheiten; VOLKSWAGEN Passat – 3731 Einheiten; NISSAN Qashqai – 2943 Einheiten; VOLKSWAGEN Golf – 2050 Einheiten. Zur Erinnerung: Im Jahr 2024 wurden 23,9 Tausend Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in die ukrainische Fahrzeugflotte aufgenommen, das sind 39% mehr als im Jahr 2023.