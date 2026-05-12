In der Ukraine ist die Nachfrage nach Elektroautos innerhalb eines Monats um das 1,5-Fache gestiegen: die beliebtesten Modelle im April

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im April 2026 wurde der ukrainische Fahrzeugbestand um 3.007 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) erweitert, was im Vergleich zum März dieses Jahres einem Anstieg um 49 % entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Elektroautos im Vergleich zum April des Vorjahres um 48 % zurückgegangen.

Den größten Anteil der im Monat zugelassenen Elektrofahrzeuge machten Personenkraftwagen aus – 2.837 Fahrzeuge (536 Neufahrzeuge, 2.301 Gebrauchtfahrzeuge).

Von den 170 gewerblichen Elektrofahrzeugen waren nur 9 Fahrzeuge neu.

Zu den Top 5 der neuen Elektrofahrzeuge des Monats gehörten:

BYD Leopard 3 – 96 Stück;

BYD Sea Lion 06 – 73 Stück;

MG 4 EV – 38 Stück;

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 36 Einheiten;

ZEEKR 001 – 33 Stück

Die Top 5 der in der Ukraine erstmals verkauften gebrauchten Elektrofahrzeuge:

NISSAN Leaf – 345 Stück;

TESLA Model Y – 283 Stück;

TESLA Model 3 – 265 Stück;

RENAULT Zoe – 120 Stück;

CHEVROLET Bolt – 117 Stück