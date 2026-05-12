DeepState: Der Feind ist in der Nähe von drei Ortschaften im Gebiet Donezk vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Analyseprojekt DeepState berichtete, dass die russische Armee in der Nähe von drei Ortschaften im Gebiet Donezk vorrückt.

Quelle: DeepState

Wörtlich: : „Der Feind ist in der Nähe von Pazeno, Kaleniki und in Riznykivka vorgerückt.“

Vorgeschichte:

Am 8. Mai verkündete US-Präsident Donald Trump einen dreitägigen Waffenstillstand im Krieg zwischen der Ukraine und Russland, der am 9., 10. und 11. Mai gelten sollte.

Am 9. Mai berichteten Analysten von DeepState, dass die russischen Invasoren bei Novooleksandrivka und Predtechine im Gebiet Donezk vorrücken.