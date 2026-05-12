Bei russischen Angriffen in den Regionen Donezk und Cherson kamen drei Menschen ums Leben, weitere 18 wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 11. Mai tötete die russische Armee drei Einwohner der Region Donezk und verletzte sechs weitere. In der Region Cherson wurden durch Angriffe der russischen Streitkräfte 12 Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Quelle: Olexander Prokudin, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Cherson, sowie Vadym Filashkin, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Donezk

Details: Nach Angaben der Militärverwaltung der Oblast Cherson waren Cherson sowie eine Reihe weiterer Ortschaften der Region, darunter Beryslaw, Bilozerk, Komyschany, Kizomys, Tokarivka und Posad-Pokrowske, russischen Drohnenangriffen, Luftangriffen und Artilleriefeuer ausgesetzt.

Die Angreifer griffen kritische und soziale Infrastruktur sowie Wohngebiete an. Durch die Angriffe wurden ein Hochhaus, fünf Privathäuser, eine Tankstelle, landwirtschaftliche Maschinen und Privatfahrzeuge beschädigt.

Durch den russischen Beschuss in der Region wurden 12 Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Zudem töteten die Russen am 11. Mai drei Einwohner der Region Donezk. Zwei in Mykolajivka und einen in Dobropillia. Sechs weitere Menschen in der Region wurden verletzt.

Filashkin präzisierte, dass die Gesamtzahl der Opfer ohne Berücksichtigung von Mariupol und Wolnowacha angegeben wurde.