Die Luftabwehr hat fast 200 russische Drohnen abgefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wurde der Abschuss von 25 Angriffsdrohnen an 10 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an weiteren fünf Orten registriert.

In der Nacht zum Dienstag starteten die russischen Angreifer 216 Angriffsdrohnen verschiedener Typen in Richtung Ukraine. Einheiten der Luftabwehr haben die meisten feindlichen Ziele abgefangen, wie die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte am 12. Mai mitteilten.

Es wird angegeben, dass der Feind mit Drohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas und mit Täuschdrohnen vom Typ Parodia aus Richtung der russischen Ortschaften Brjansk, Shatalowo, Kursk, Millero, Orel, Primorsko-Achtaisk sowie aus den vorübergehend besetzten Städten Donezk und Gwardejsk auf der Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnenabwehr sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 9:30 Uhr 192 Drohnen im Norden, Süden, Osten und im Zentrum der Ukraine abgeschossen bzw. unschädlich gemacht.

Es wurden 25 Treffer von Angriffsdrohnen an 10 Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an weiteren fünf Orten registriert.

Der Angriff dauert derzeit an. Im Luftraum befinden sich bis zu 10 feindliche Drohnen.