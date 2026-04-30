In diesem Jahr wurden über 50.000 Gebrauchtwagen nach Ukraine importiert: die beliebtesten Modelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im ersten Quartal 2026 wurde der ukrainische Fahrzeugbestand um 50,1 Tausend Gebrauchtwagen erweitert, die aus dem Ausland eingeführt wurden.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es heißt, dass den größten Anteil an dieser Zahl Crossover-Modelle ausmachten – 53 %. Das Durchschnittsalter der gebrauchten SUVs, die in diesem Jahr auf ukrainische Kennzeichen umgemeldet wurden, beträgt 8 Jahre.

Laut der Analyse sah die Verteilung nach Motortypen wie folgt aus:

Benziner – 61 %;

Dieselmotoren – 21 %;

Hybridfahrzeuge – 8 %;

Elektrofahrzeuge – 7 %;

LPG – 3 %.

Wie aus der Studie hervorgeht, gehören zu den Top 10 der beliebtesten SUV-Modelle:

1. VOLKSWAGEN Tiguan – 2010 Stück;

2. AUDI Q5 – 1.886 Stück;

3. NISSAN Rogue – 1.716 Stück;

4. FORD Escape – 1.090 Stück;

5. NISSAN Qashqai – 1.027 Stück;

6. MAZDA CX5 – 949 Stück;

7. BMW X3 – 829 Stück;

8. AUDI Q7 – 752 Stück;

9. BMW X5 – 744 Stück;

10. HYUNDAI Tucson – 653 Stück