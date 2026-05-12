Der Dollar und der Euro sind stark gestiegen: die aktuellen Wechselkurse vom 12. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo gibt es heute den günstigsten Kurs? Der Morgen des 12. Mai war in der Ukraine von einem deutlichen Anstieg der Wechselkurse für Fremdwährungen geprägt. Die größten Systembanken, darunter PrivatBank, Oschtschadbank und Monobank, haben ihre Kurse synchron um 15 bis 20 Kopeken angehoben.

Welche neuen „Preise“ haben die Banken festgelegt und wo kann man heute günstig Devisen kaufen – lesen Sie dazu den Artikel von RBK Ukrajina weiter unten.