Der Dollar verliert an Wert, während der Euro stark gestiegen ist: die aktuellen Wechselkurse bei Banken und Wechselstuben am 4. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In einigen Banken stieg der Eurokurs um 24 bis 27 Kopeken Der Morgen des 4. Mai brachte eine Divergenz bei den Währungstrends: Während der US-Dollar an den Schaltern der größten Banken weiter an Wert verliert, verzeichnete der Euro einen starken Sprung nach oben.

Wo man heute am günstigsten Devisen kaufen kann und welche Kurse PrivatBank, Oschchadbank und Monobank festgelegt haben – lesen Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.