Die internationalen Reserven der Ukraine stiegen um 1,9 Prozent

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dezember stiegen die internationalen Reserven der Ukraine um 1,9 Prozent auf 28,5 Mrd. Dollar zum 1. Januar. Dies teilte der Pressedienst der ukrainischen Nationalbank mit.

„Die internationalen Reserven der Ukraine belaufen sich zum 1. Januar 2023 nach vorläufigen Angaben auf 28,5 Mrd. Dollar. Die internationalen Reserven der Ukraine beliefen sich auf 28,5 Mrd. USD (28.491,0 Mio. USD). Sie stiegen im Dezember um 1,9 %, dank stabiler Einnahmen von internationalen Partnern und eines Rückgangs der Nettoverkäufe von Devisen durch die Nationalbank“, heißt es in der Erklärung.

Insbesondere erhielt die Ukraine in diesem Monat Devisen im Wert von 4,5 Mrd. USD (2,8 Mrd. USD). So erhielt die Ukraine in diesem Monat umgerechnet 4,5 Mrd. USD. Davon etwa 2 Mrd. USD. – die Nationalbank der Ukraine erhielt aus den USA rund 4,5 Mrd. USD (Gegenwert in USD), 598,7 Mio. USD. – die Europäische Union; 540,7 Mio. USD. – die ukrainische Wirtschaft profitierte auch von der Platzierung inländischer Staatsanleihen in Fremdwährung, 402 Mio. USD von der Weltbank und 367,7 Mio. USD vom IWF. – die Weltbank; 367,8 Mio. USD von der kanadischen Regierung; 528,9 Mio. USD von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. – von der kanadischen Regierung; 528,9 Mio. USD von anderen internationalen Gläubigern. – von anderen internationalen Kreditgebern.

„Das derzeitige Volumen der internationalen Reserven reicht aus, um zukünftige Importe für 3,6 Monate zu finanzieren, was ausreichend ist, um die Verpflichtungen der Ukraine und die laufenden Operationen der Regierung und der Nationalbank zu erfüllen“, so die Nationalbank der Ukraine.