Wechselkurse am 27. April: Wie Wechselstuben und Banken ihre „Preislisten“ nach dem Wochenende angepasst haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo lässt sich heute am günstigsten Devisen kaufen? Der Montagmorgen, der 27. April, brachte gemischte Nachrichten auf dem Devisenmarkt der Ukraine. Während der Dollar in den Wechselstuben relative Stabilität zeigt, ist der Kurs an den Schaltern der größten Banken, insbesondere der PrivatBank, gestiegen.

Wo lässt sich heute am günstigsten Geld wechseln und welche Kurse haben die großen Banken festgelegt – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.